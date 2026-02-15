Marché de Pâques

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le marché du dimanche de Sauveterre de Rouergue s’agrandit le dimanche 5 avril pour fêter Pâques une vingtaine d’exposants, une chasse aux œufs et des animations.

De 9h à 17h, rendez-vous sur la place des arcades. Il sera possible de se restaurer avec les assiettes proposées par les exposants sur les tables mises à disposition mais aussi dans les restaurants de la Bastide. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sauveterre de Rouergue’s Sunday market expands on Sunday April 5 to celebrate Easter: some twenty exhibitors, an egg hunt and entertainment.

L’événement Marché de Pâques Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)