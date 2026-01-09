Marche de Pâques Vitry-en-Charollais

Marche de Pâques

Salle des Fêtes Vitry-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

L’amicale de Vitry-en-Charollais organise la marche de Pâques avec 3 circuits. Ravitaillements oeufs en meurette et repas dimanche midi et soir et faux-filet frites le lundi midi. .

Salle des Fêtes Vitry-en-Charollais 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 09 03 amicale.vitry6@gmail.com

