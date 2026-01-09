Marche de Pâques Vitry-en-Charollais
Marche de Pâques Vitry-en-Charollais dimanche 5 avril 2026.
Marche de Pâques
Salle des Fêtes Vitry-en-Charollais Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
L’amicale de Vitry-en-Charollais organise la marche de Pâques avec 3 circuits. Ravitaillements oeufs en meurette et repas dimanche midi et soir et faux-filet frites le lundi midi. .
Salle des Fêtes Vitry-en-Charollais 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 09 03 amicale.vitry6@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marche de Pâques Vitry-en-Charollais a été mis à jour le 2026-01-07 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III