Marché de Pâques Wasselonne

Marché de Pâques

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Animation musicale, animations gratuites pour enfants et venue du Lapin de Pâques

Le marché de Paques de Wasselonne aura lieu le samedi 28 février de 14h à 19h et dimanche 1er mars 2026 de 10h à 18h dans la Cour du Château à Wasselonne.

Venez découvrir les stands de plus de 100 exposants.

Au programme chocolat et friandises, idées cadeaux et décorations artisanales, diverses animations musicales.

Les après-midis Animations gratuites pour les enfants et venue du Lapin de Pâques !

Buvette et restauration sur place.

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est

English :

Musical entertainment, free activities for children and the Easter Bunny

