Marché de Pâques Wasselonne
Marché de Pâques Wasselonne samedi 28 février 2026.
Marché de Pâques
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Animation musicale, animations gratuites pour enfants et venue du Lapin de Pâques
Le marché de Paques de Wasselonne aura lieu le samedi 28 février de 14h à 19h et dimanche 1er mars 2026 de 10h à 18h dans la Cour du Château à Wasselonne.
Venez découvrir les stands de plus de 100 exposants.
Au programme chocolat et friandises, idées cadeaux et décorations artisanales, diverses animations musicales.
Les après-midis Animations gratuites pour les enfants et venue du Lapin de Pâques !
Buvette et restauration sur place. 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical entertainment, free activities for children and the Easter Bunny
L’événement Marché de Pâques Wasselonne a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble