Marché de Pâques

28 rue Clémenceau Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 19:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Marché artisanal, animations musicales, animations enfants, animaux de la ferme….

La 29ème édition de notre marché de Pâques sera organisée comme de tradition le week-end des Rameaux du 11 au 13 Avril 2025.

70 exposants vous proposeront de la décoration de Pâques, des créations en bois, laine ou textile, des bijoux artisanaux, des peintures. Vous y trouverez également des stands avec des confitures, du miel, des pâtisseries, du chocolat, des boissons, des produits de la ferme…

Le concours de dessins, l’atelier maquillage et la chasse aux œufs seront reconduits pour le plus grand plaisir des enfants. A noter aussi la présence très appréciée des lapins, poules et poussins de la Société d’Aviculture de Logelbach. Une structure gonflable géante sera installée sur la place pour le plus grand bonheur des enfants (avec le partenariat du Crédit Mutuel de Wintzenheim).

Des animations musicales rythmeront le marché Un groupe d’accordéonistes le vendredi à 17h, l’Harmonie Hohlandsbourg le samedi à 15h, le groupe folklorique Coração do Minho le dimanche à 15h.

Nous attendons encore plus de public et vous encourageons à venir nombreuses et nombreux à notre marché artisanal de Pâques. 0 .

28 rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 89 cbuhler@mairie-wintzenheim.fr

English :

Craft market, musical entertainment, children’s entertainment, farm animals….

German :

Kunsthandwerkermarkt, musikalische Unterhaltung, Kinderanimation, Tiere vom Bauernhof….

Italiano :

Mercatino dell’artigianato, intrattenimento musicale, animazione per bambini, animali della fattoria….

Espanol :

Mercado de artesanía, animación musical, animación infantil, animales de granja….

L’événement Marché de Pâques Wintzenheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme de Colmar