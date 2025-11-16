Marché de (pas encore) Noël !

Marcilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’équipe de l’association Les Amis Commerçants vous propose une idée décalée et pleine de bonne humeur vivre la magie de Noël avant l’heure !

Venez découvrir un marché artisanal et convivial, placé sous le signe de la création et du partage avec plus de 30 exposants !

Artisans et créateurs présenteront leurs réalisations uniques, idéales pour vos cadeaux de fin d’année.

Restauration sur place tartiflette, crêpes, barbe à papa et vin chaud pour se réchauffer !

Activité Learn-O pour les enfants un espace ludique et éducatif pour les plus petits, parcours d’orientation nouvelle génération plein de surprises et d’aventures ! Une activité à découvrir !

Venez nombreux pour partager ce moment convivial et festif, en avant-goût des fêtes de fin d’année ! .

Marcilly-sur-Vienne 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 65 03 79

English :

The team at Les Amis Commerçants has come up with an offbeat idea full of good cheer: experience the magic of Christmas before its time!

German :

Das Team des Vereins Les Amis Commerçants bietet Ihnen eine schräge Idee voller guter Laune: Erleben Sie den Weihnachtszauber schon vor der Zeit!

Italiano :

Il team di Les Amis Commerçants ha proposto un’idea bizzarra e piena di buonumore: vivere la magia del Natale prima del tempo!

Espanol :

El equipo de Les Amis Commerçants ha tenido una idea estrafalaria y llena de buen humor: ¡vivir la magia de la Navidad antes de tiempo!

