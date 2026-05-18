Jussac

Marché de Pays de Jussac

Promenade des Sports Jussac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-07-09

Les exposants réguliers et occasionnels proposent des produits de qualité bourriols, fromages de chèvre, primeurs et charcuterie/rôtisserie.

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Promenade des Sports Jussac 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 46 65 44 comitedesfetesjussac@orange.fr

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English :

Regular and occasional exhibitors offer quality products: bourriols, goat’s cheeses, greengrocers and charcuterie/rôtisserie.

L’événement Marché de Pays de Jussac Jussac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac