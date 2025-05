Marché de pays et d’artisans – Villefranche-de-Rouergue, 7 juin 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Marché de pays et d’artisans Villefranche-de-Rouergue Aveyron

La Commission Jeunesse du Comité des Fêtes de Villefranche-de-Rouergue vous invite à la 2e édition de son Marché de Pays et d’Artisans !

Plus de 25 exposants locaux vous attendent créations artisanales, bijoux, accessoires, tableaux, forge, produits du terroir… Une belle vitrine du savoir-faire de Villefranche-de-Rouergue et de ses environs !

À partir de 20h, la soirée continue en musique avec un concert du groupe DUONIVO ambiance festive garantie !

Buvette sur place et restauration assurée par les producteurs et exposants présents de quoi ravir vos papilles tout en soutenant les talents de notre région.

Et pour prolonger le plaisir Nocturne des commerçants de la bastide. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 74 66 11 51 cfvr12@gmail.com

