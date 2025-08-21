Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants Ferme Coumet Préchacq-les-Bains
Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants Ferme Coumet Préchacq-les-Bains jeudi 21 août 2025.
Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants
Ferme Coumet 328 Chemin de Chourron Préchacq-les-Bains Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21
Date(s) :
2025-08-21
Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants de 16 h à 23h
A partir de 19h30 repas pâté de porc et rillettes de canard-poulet basquaise riz- glace- café 15€
Sur demande pour les enfants et végétariens.
Concert de Ward Whispers groupe local à partir de 21h30
Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants de 16 h à 23h.
A partir de 19h30 Les paysans vous proposent pâté de porc et rillettes de canard-poulet basquaise riz- glace- café 15€.
Sur demande pour les enfants et végétariens.
Suivi d’un concert de Ward Whispers groupe local à partir de 21h30 participation au chapeau
Sur inscriptions 07.61.75.67.90 .
Ferme Coumet 328 Chemin de Chourron Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com
English : Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants
Farmers’ and craftsmen’s market evening from fields to songs from 4 pm to 11 pm
From 7:30pm meal: pork pâté and duck rillettes-chicken basquaise-rice-ice-coffee 15?
On request for children and vegetarians.
Concert by Ward Whispers local band from 9:30 p.m
German : Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants
Bauern- und Handwerkermarkt Abend der Felder mit Gesang von 16 bis 23 Uhr
Ab 19:30 Uhr Essen: Schweinepastete und Entenrillettes-Huhn mit Baskischer Soße, Reis, Eis und Kaffee 15?
Auf Anfrage für Kinder und Vegetarier.
Konzert der lokalen Band Ward Whispers ab 21:30 Uhr
Italiano :
Serata di mercato contadino e artigianale dai campi alle canzoni dalle 16.00 alle 23.00
Dalle 19.30 pasto: paté di maiale e rillettes d’anatra-riso basquaise di pollo-gelato-caffè 15?
Su richiesta per bambini e vegetariani.
Concerto del gruppo locale Ward Whispers dalle 21.30
Espanol : Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants
Tarde de mercado de agricultores y artesanos del campo a la canción de 16h a 23h
A partir de las 19.30 h comida: paté de cerdo y rillettes de pato-arroz basquaise de pollo-helado-café 15?
A petición para niños y vegetarianos.
Concierto del grupo local Ward Whispers a partir de las 21h30
L’événement Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants Préchacq-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Terres de Chalosse