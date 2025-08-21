Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants Ferme Coumet Préchacq-les-Bains

Ferme Coumet 328 Chemin de Chourron Préchacq-les-Bains Landes

Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants de 16 h à 23h.

A partir de 19h30 Les paysans vous proposent pâté de porc et rillettes de canard-poulet basquaise riz- glace- café 15€.

Sur demande pour les enfants et végétariens.

Suivi d’un concert de Ward Whispers groupe local à partir de 21h30 participation au chapeau

Sur inscriptions 07.61.75.67.90 .

Ferme Coumet 328 Chemin de Chourron Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 75 67 90 fermecoumet@gmail.com

English : Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants

Farmers’ and craftsmen’s market evening from fields to songs from 4 pm to 11 pm

From 7:30pm meal: pork pâté and duck rillettes-chicken basquaise-rice-ice-coffee 15?

On request for children and vegetarians.

Concert by Ward Whispers local band from 9:30 p.m

German : Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants

Bauern- und Handwerkermarkt Abend der Felder mit Gesang von 16 bis 23 Uhr

Ab 19:30 Uhr Essen: Schweinepastete und Entenrillettes-Huhn mit Baskischer Soße, Reis, Eis und Kaffee 15?

Auf Anfrage für Kinder und Vegetarier.

Konzert der lokalen Band Ward Whispers ab 21:30 Uhr

Italiano :

Serata di mercato contadino e artigianale dai campi alle canzoni dalle 16.00 alle 23.00

Dalle 19.30 pasto: paté di maiale e rillettes d’anatra-riso basquaise di pollo-gelato-caffè 15?

Su richiesta per bambini e vegetariani.

Concerto del gruppo locale Ward Whispers dalle 21.30

Espanol : Marché de paysans et artisans soirée des champs aux chants

Tarde de mercado de agricultores y artesanos del campo a la canción de 16h a 23h

A partir de las 19.30 h comida: paté de cerdo y rillettes de pato-arroz basquaise de pollo-helado-café 15?

A petición para niños y vegetarianos.

Concierto del grupo local Ward Whispers a partir de las 21h30

