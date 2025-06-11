Marché de Pesmes

Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31

Venez flâner sur les étals du marché hebdomadaire de Pesmes. .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

English : Marché de Pesmes

German : Marché de Pesmes

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2025-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY