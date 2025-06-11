Marché de Pesmes Pesmes
Marché de Pesmes Pesmes mercredi 5 novembre 2025.
Marché de Pesmes
Pesmes Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31
Venez flâner sur les étals du marché hebdomadaire de Pesmes. .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
English : Marché de Pesmes
German : Marché de Pesmes
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2025-04-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY