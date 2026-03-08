Marché de Piégut-Pluviers

Bourg Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Chaque mercredi matin, ne manquez pas un des marchés les plus vivants et des plus importants du Périgord.

Avec plus de 100 étals en hiver et plus de 200 en été, vous trouverez toutes sortes de produits locaux et régionaux.

Chaque mercredi matin, ne manquez pas un des marchés les plus vivants et des plus importants du Périgord.

Avec plus de 100 étals en hiver et plus de 200 en été, vous trouverez toutes sortes de produits locaux et régionaux.

C’est un lieu de rencontre où on entend mêlées au patois, toutes les langues.

C’est à l’ombre de la Tour que le premier marché eu lieu le 13 mai 1642.

Une chanson du 19ème siècle débute par ces mots Qui n’a pas vu Piégut, n’a pas vu de marché (citation d’Aimé Jardry).

Ce refrain est toujours d’actualité… .

Bourg Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 40 22 mairie@piegut-pluviers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Piégut-Pluviers

Every Wednesday morning, don’t miss one of the Périgord’s liveliest and most important markets.

With over 100 stalls in winter and over 200 in summer, you’ll find all kinds of local and regional produce.

L’événement Marché de Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-03-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin