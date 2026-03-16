Marché de Plants Bio 2026 Les Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon
Marché de Plants Bio 2026 Les Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon vendredi 24 avril 2026.
Marché de Plants Bio 2026
Les Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 18:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Découvrez un marché de plants de légumes et fleurs bio produits aux Jardins de Cocagne de Mâcon.
Précommande possible pour faciliter vos achats. Les bons de précommande sont disponibles sur notre site internet.
Clôture des précommandes le 17 avril 2026 à envoyer par mail.
Notre manifestation accueille également nos partenaires producteurs locaux sur notre marché de producteurs de 14h à 18h parmi lesquels
Les pois chiches et lentilles bio des Jardins d’Aestiv
Les champignons de ChampiBresse
Les savons et produits d’hygiène de Juliens et Vos Savons. .
Les Jardins de Cocagne de Mâcon 636 Chemin de l’Aérodrome Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 05 91 adherents@jdcmacon.org
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English : Marché de Plants Bio 2026
L’événement Marché de Plants Bio 2026 Mâcon a été mis à jour le 2026-03-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)