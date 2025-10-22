Marché de plein air Place de la fontaine Mazères-Lezons

Place de la fontaine Centre bourg Mazères-Lezons Pyrénées-Atlantiques

Chaque mercredi matin, le cœur du nouveau quartier Centre-Bourg de Mazères-Lezons s’anime avec son marché de plein air, lieu de convivialité et de rencontres entre habitants et producteurs. Riche d’une douzaine d’ exposants, garantissant le meilleur du terroir local fromager, maraîcher, traiteur, horticulteur, apiculteur ou encore food truck aux saveurs gourmandes.

Ce marché à taille humaine privilégie les circuits courts et la qualité, offrant des produits frais et authentiques dans une ambiance chaleureuse. Idéal pour remplir son panier, échanger avec les producteurs et profiter d’un moment de vie villageoise, le marché de Mazères-Lezons est le rendez-vous hebdomadaire incontournable pour les amoureux du goût et de la proximité. .

