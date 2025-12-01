MARCHÉ DE PLEIN VENT FÊTE NOËL MARCHÉ DE PLEIN VENT Seysses
Marché de plein vent fête Noël à SEYSSES.
Le 19 décembre, retrouvez le marché de plein vent fête Noël douceurs et magie de fin d’année !
A cette occasion, des animations seront organisées et retrouvez vos commerçants ambulants préférés de 8h à 12h30 ! .
MARCHÉ DE PLEIN VENT 2 D68B Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64
English :
Open-air market celebrates Christmas in SEYSSES.
German :
Markt unter freiem Himmel feiert Weihnachten in SEYSSES.
Italiano :
Il mercato all’aperto celebra il Natale a SEYSSES.
Espanol :
El mercado al aire libre celebra la Navidad en SEYSSES.
