Lignan-sur-Orb

MARCHÉ DE PLEIN VENT LIGNAN-SUR-ORB

Esplanade Paul Mas Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-03

Venez flâner au marché de plein vent de Lignan-sur-Orb ! Ce marché propose une grande variété de produits frais, locaux et artisanaux. C’est un lieu idéal pour les habitants et les visiteurs, offrant une expérience conviviale et des interactions locales.

Le marché de plein vent de Lignan-sur-Orb vous propose une grande variété de produits frais, locaux et artisanaux. C’est un lieu idéal pour les habitants et les visiteurs, offrant une expérience conviviale et des interactions locales. De quoi combiner rencontres et plaisirs gourmands en toute simplicité ! .

Esplanade Paul Mas Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90 accueilmairie@lignansurorb.fr

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English :

Come and stroll around the open-air market in Lignan-sur-Orb! This market offers a wide variety of fresh, local and artisanal products. It’s an ideal place for locals and visitors alike, offering a friendly experience and local interaction.

L’événement MARCHÉ DE PLEIN VENT LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34