MARCHÉ DE PLEIN VENT

Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-22

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-04-22 2025-04-29 2025-05-06 2025-05-13 2025-05-20 2025-05-27 2025-06-03 2025-06-10 2025-06-17 2025-06-24 2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-02

Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

En hors saison, il se compose d’environ 150 exposant et occupe le coeur de ville ( rue des écoles, devant le parc municipal et le collège, les allées des tonneliers et Général De Gaulle, et remonte jusqu’à la place du marché aux herbes)

En saison estivale, il s’agrandit( +200 exposants)et se scinde en 2 zones Le coeur de vile où l’on rencontre tous les commerces de bouche. Pour les autres étals, du monument aux morts jusqu’à la rue de la Pommeraie. .

Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 91 20 11

English :

Composed of producers, craftsmen, and retailers; food and non-food traders.

German :

Besteht aus Produzenten, Handwerkern und Wiederverkäufern; Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelhändler.

Italiano :

Composto da produttori, artigiani e dettaglianti; commercianti di prodotti alimentari e non.

Espanol :

Compuesto por productores, artesanos y minoristas; comerciantes de productos alimentarios y no alimentarios.

