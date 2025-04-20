MARCHÉ DE PLEIN VENT Saint-Julien
MARCHÉ DE PLEIN VENT Saint-Julien dimanche 20 avril 2025.
MARCHÉ DE PLEIN VENT
Place de Vilaris Saint-Julien Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-20
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-04-20 2025-04-27 2025-05-04 2025-05-11 2025-05-18 2025-05-25 2025-06-01 2025-06-08 2025-06-15 2025-06-22 2025-06-29 2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31
Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.
.
Place de Vilaris Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 55 25 60
English :
Composed of producers, craftsmen, and retailers; food and non-food traders.
German :
Besteht aus Produzenten, Handwerkern und Wiederverkäufern; Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelhändler.
Italiano :
Composto da produttori, artigiani e dettaglianti; commercianti di prodotti alimentari e non.
Espanol :
Compuesto por productores, artesanos y minoristas; comerciantes de productos alimentarios y no alimentarios.
L’événement MARCHÉ DE PLEIN VENT Saint-Julien a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC