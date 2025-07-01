Marché de Port an drô Port an Drô Carnac

Marché de Port an drô Port an Drô Carnac mardi 1 juillet 2025.

Marché de Port an drô

Port an Drô 4 Allée Fleur de Sel Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 17:00:00

fin : 2025-07-08 20:30:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Sur une petite place pleine de charme et de poésie, entourée d’ateliers d’artistes (Sylvie JOUTEUX, Bruno SALVATORE, Claire PENDELIO, Ty CARTON, Michel MARTIN, Géraldine VERINE), de la Galerie de Port an Drô, d’un coiffeur, du magasin CLÉMENTINE et de la Crêperie de la Thalasso, chaque mardi soir, durant les mois de Juillet et Aout, de 17h à 20h30 aura lieu un petit marché d’une douzaine de stands, proposant des produits locaux et de l’Artisanat.

On y trouvera un étal de primeurs bio (Mamie Poule), un marchand de safran cultivé sur la commune de Crac’h et ses produits dérivés (Terre safrannée), un marchand de cidre (Maho), un coutellier (Skontell), un marchand de cosmétiques et tisanes naturelles (Trésors d’une herboriste), une illustratrice (Atelier Ex Libris), des bijoux de corps (Nuit d’Été), un fromager, des tartares et tartinades à base d’algues,(Farfadalgues), des savons et autres produits de soin à base de lait de jument (Yasuke) …

Vous pourrez vous restaurer à partir de 19h à la Crêperie de la Thalasso ou à tout moment au « Sacré Coffee » situé à l’entrée du passage de Port an Drô.

Et, cerise sur le gâteau, chaque mardi, le Duo accoustique trinitain « Y Closer » animera la place à partir de 18h30. .

