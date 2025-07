Marché de potiers Baratier

Marché de potiers Baratier vendredi 1 août 2025.

Marché de potiers

Place du Village Baratier Hautes-Alpes

Début : Vendredi 2025-08-01 09:03:00

fin : 2025-08-01 19:03:00

2025-08-01

Venez découvrir le métier de céramiste, potier contemporain. Plus de 23 exposants avec des savoir-faire différents seront présents. Ce marché existe depuis plus 30 ans.

Place du Village Baratier 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 20 59 10

English :

Come and discover the craft of ceramics and contemporary pottery. More than 23 exhibitors with different skills will be present. This market has been running for over 30 years.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie den Beruf des Keramikers, des zeitgenössischen Töpfers. Mehr als 23 Aussteller mit unterschiedlichem Know-how werden anwesend sein. Dieser Markt findet seit über 30 Jahren statt.

Italiano :

Venite a scoprire l’artigianato della ceramica e la ceramica contemporanea. Saranno presenti più di 23 espositori con competenze diverse. Questo mercato si svolge da oltre 30 anni.

Espanol :

Venga a descubrir la artesanía de la cerámica y la alfarería contemporánea. Estarán presentes más de 23 expositores con diferentes oficios. Este mercado se celebra desde hace más de 30 años.

