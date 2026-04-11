Marché de Potiers Le brin d’Argile à Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers
Marché de Potiers Le brin d’Argile à Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers samedi 18 avril 2026.
Villaines-les-Rochers
Marché de Potiers Le brin d’Argile à Villaines-les-Rochers
rue des écoles Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Marché des potiers LE BRIN D’ARGILE
18 et 19 avril 2026 à Villaines-les-Rochers
Une trentaine de potiers céramistes exposeront leurs toutes dernières créations, au cœur
d’un espace boisé, au centre du village.
Marché des potiers LE BRIN D’ARGILE
18 et 19 avril 2026 à Villaines-les-Rochers
À deux pas d’Azay-le-Rideau, Villaines-les-Rochers accueillera pour sa deuxième édition, le
marché de potiers Le Brin d’Argile , le week-end du 18 et 19 avril 2026.
Ce petit village troglodytique, labellisé villes et métiers d’art , est un des hauts lieux de la
vannerie et de l’osiériculture française.
Une trentaine de potiers céramistes exposeront leurs toutes dernières créations, au cœur
d’un espace boisé, au centre du village.
Atelier tournages interactifs et démonstrations de tournage de pièces traditionnelles
Atelier de modelage enfants
Exposition Duo de matières, duo d’univers
Jeu concours Ma pièce… mon double .
rue des écoles Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 01 16 55 annefrancoisceramiques@outlook.com
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English :
Villaines-les-Rochers hosts its first potters’ market on Easter weekend
easter weekend, April 19-20, 2025.
31 ceramic potters will exhibit their latest work.
L’événement Marché de Potiers Le brin d’Argile à Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-04-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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