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Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! La Vieille-Loye

Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! La Vieille-Loye samedi 6 juin 2026.

Adresse : Les Baraques du 14

Ville : 39380 La Vieille-Loye

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Vieille-Loye

Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque !

Les Baraques du 14 La Vieille-Loye Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! samedi 6 et dimanche 7 juin aux Baraques du 14 à la Vieille-Loye.

Marché de potiers de 28 céramistes professionnels qui seront là pour vendre et présenter leurs oeuvres, utilitaires ou artistiques et échanger avec vous ! Animations modelage, démonstrations diverses, exposition…. Ouvert à tous, entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.

Horaires
10h à 19h   .

Les Baraques du 14 La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 08 12  cbfcassociation@gmail.com

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English : Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque !

L’événement Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR