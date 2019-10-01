Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! La Vieille-Loye
Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! La Vieille-Loye samedi 6 juin 2026.
La Vieille-Loye
Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque !
Les Baraques du 14 La Vieille-Loye Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! samedi 6 et dimanche 7 juin aux Baraques du 14 à la Vieille-Loye.
Marché de potiers de 28 céramistes professionnels qui seront là pour vendre et présenter leurs oeuvres, utilitaires ou artistiques et échanger avec vous ! Animations modelage, démonstrations diverses, exposition…. Ouvert à tous, entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.
Horaires
10h à 19h .
Les Baraques du 14 La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 08 12 cbfcassociation@gmail.com
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L’événement Marché de potiers Les potiers cassent la Baraque ! La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR