Marché de potiers « Les Tupiniers du Vieux Lyon » Place St Jean lyon 5è Lyon 13 et 14 septembre Gratuit

Marché de potiers avec la participation de 120 céramistes, venant de toute l’Europe, réunis sur la place St-Jean et alentour pour présenter leurs œuvres : utilitaire, sculpture, bijoux et décoration..

Cette année nous fêtons aussi la 40e édition des Tupiniers !

Pour fêter cet évènement, nous vous invitons à découvrir l’exposition intitulée « Tupin, Tupins ».

Début : 2025-09-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T19:00:00.000+02:00

https://tupiniers.com/

Place St Jean lyon 5è Place st jean 69005 LYON Lyon 5e Arrondissement Lyon 69005 Métropole de Lyon