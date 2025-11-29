Marché de Potiers La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Marché de Potiers La Capitelle Monistrol-sur-Loire samedi 29 novembre 2025.
Marché de Potiers
La Capitelle La Capitelle Site du Mazel Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Une 20ne de potiers sont réunis pour ce grand marché.
Atelier enfants à partir de 6 ans animé par Marie Dreux samedi et dimanche dès 14 h 2 €
Démonstration de tournage par Emmy Faire
Exposition de prestige et tombola
La Capitelle La Capitelle Site du Mazel Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Some 20 potters will take part in the market.
Workshop for children aged 6 and over led by Marie Dreux ? Saturday and Sunday from 2 pm ? 2 ?
Throwing demonstration by Emmy Faire
Prestigious exhibition and tombola
German :
Etwa 20ne Töpfer sind auf diesem großen Markt versammelt.
Kinderworkshop ab 6 Jahren unter der Leitung von Marie Dreux ? Samstag und Sonntag ab 14 Uhr ? 2 ?
Drechselvorführung von Emmy Faire
Prestige-Ausstellung und Tombola
Italiano :
Circa 20 ceramisti parteciperanno al mercato.
Laboratorio per bambini dai 6 anni in su condotto da Marie Dreux ? Sabato e domenica dalle 14:00 ? 2 ?
Dimostrazione di lavorazione a rotelle a cura di Emmy Faire
Prestigiosa mostra e tombola
Espanol :
Alrededor de 20 alfareros participarán en el mercado.
Taller para niños a partir de 6 años dirigido por Marie Dreux ? sábado y domingo de 14h ? 2 ?
Demostración de torno a cargo de Emmy Faire
Prestigiosa exposición y tómbola
