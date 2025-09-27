Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre
Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre samedi 27 septembre 2025.
Marché de Potiers
Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Une fête autour de la création et du savoir-faire.
Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 50 11 terramornac@gmail.com
English :
A celebration of creativity and know-how.
German :
Ein Fest rund um Kreativität und Know-how.
Italiano :
Una celebrazione della creatività e dell’esperienza.
Espanol :
Una celebración de la creatividad y la experiencia.
L’événement Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-08-27 par Royan Atlantique