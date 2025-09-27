Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre

Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre samedi 27 septembre 2025.

Marché de Potiers

Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Une fête autour de la création et du savoir-faire.

Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 38 50 11 terramornac@gmail.com

English :

A celebration of creativity and know-how.

German :

Ein Fest rund um Kreativität und Know-how.

Italiano :

Una celebrazione della creatività e dell’esperienza.

Espanol :

Una celebración de la creatividad y la experiencia.

L’événement Marché de Potiers Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2025-08-27 par Royan Atlantique