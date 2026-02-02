Marché de potiers

Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

1ère édition du marché de potiers

Place du Bail, 21 potiers céramistes des alentours et de toute la France.

Les céramistes vous présenteront leurs créations, et les différentes étapes de la poterie Tournage , Modelage, Estampage, Décor sgraffito, Cuisson Raku, Cuisson du crin de cheval…

Avec des ateliers enfants pour le plaisir des plus jeunes.

Restauration sur place. .

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 29 14 97 terredempreintes85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st edition of the potters’ market

L’événement Marché de potiers Vouvant a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin