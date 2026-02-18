Marché de Printemps 2026 Balot – Balot

Marché de Printemps 2026 Balot –

Bonjour à tous!

Nous sommes fiers de vous annoncer la seconde édition de notre Marché de Printemps avec de nombreux exposants et artisans locaux sur Balot.

Outre les artisans et producteurs locaux qui nous ont déjà renouvelé leur participation, nous aurons également des animations pour les enfants (chateaux gonflables, jeux, etc…) et pour les plus grands…

Des food-trucks seront également sur place pour vous restaurer à l’occasion du déjeuner.

La buvette sera tenue par notre association mais vous trouverez également de quoi vous rafraichir avec entre autres un brasseur local. .

Granges des festivités Balot 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 24 00 24

