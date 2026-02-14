Marché de printemps 2026 Rue Antoinette-Mizon Cusset

Marché de printemps 2026

Rue Antoinette-Mizon Parc Barbereau Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Après plusieurs éditions perturbées par une météo capricieuse, le Marché de Printemps fera son grand retour le samedi 18 avril de 10h à 17h.

.

Rue Antoinette-Mizon Parc Barbereau Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After several editions disrupted by capricious weather, the Marché de Printemps returns on Saturday April 18 from 10am to 5pm.

L’événement Marché de printemps 2026 Cusset a été mis à jour le 2026-03-26 par Vichy Destinations