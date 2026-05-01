Girolles

Marché de printemps à La Chèvrerie

Girolles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Marché de printemps à La Chèvrerie

Visitez la ferme de La Chèvrerie avec le marché de printemps des producteurs et créateurs locaux ! Des animations sont proposées ainsi qu’une restauration sur place. Ne manquez pas ce rendez-vous ! .

Girolles 45120 Loiret Centre-Val de Loire fermedelapetitebrosse@gmail.com

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English :

Spring market at La Chèvrerie

L’événement Marché de printemps à La Chèvrerie Girolles a été mis à jour le 2026-05-20 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS