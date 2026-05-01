Loubressac

Marché de Printemps à Loubressac

Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Marché printanier sur la place du Foirail avec une belle sélection de fleurs, de créations artisanales et de produits du terroir

Marché printanier sur la place du Foirail avec une belle sélection de fleurs, de créations artisanales et de produits du terroir. Rando des familles de 4,5km à partir de 10h

Ambiance conviviale garantie avec buvette et restauration rapide

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Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30

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English :

Spring market on the Place du Foirail with a beautiful selection of flowers, handicrafts and local products

L’événement Marché de Printemps à Loubressac Loubressac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée de la Dordogne