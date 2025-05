Marché de Printemps à Sousceyrac-en-Quercy – Sousceyrac-en-Quercy, 17 mai 2025 10:00, Sousceyrac-en-Quercy.

Lot

Marché de Printemps à Sousceyrac-en-Quercy Place des Condamines Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 21:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Marché printanier autour de l’artisanat local, des plants et des fleurs, accompagné d’une offre gourmande, d’un vide-maison et de diverses animations. Une ambiance festive avec restauration sur place toute la journée et un concert en soirée.

– Dès 10h Tête de veau sur place ou à emporter

– Toute la journée Marché gourmand, vide maison, animations diverses

– 19h Soirée concert avec Matronome 7 .

Place des Condamines

Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie

English :

Spring market featuring local crafts, plants and flowers, accompanied by a gourmet offer, a house sale and various events. A festive atmosphere with on-site catering all day and a concert in the evening.

German :

Frühlingsmarkt rund um lokales Kunsthandwerk, Setzlinge und Blumen, begleitet von einem Feinschmeckerangebot, einem Hausverkauf und verschiedenen Animationen. Eine festliche Atmosphäre mit Verpflegung vor Ort den ganzen Tag über und einem Konzert am Abend.

Italiano :

Mercato di primavera con artigianato locale, piante e fiori, accompagnato da un’offerta gastronomica, una vendita di case e una serie di eventi. Un’atmosfera festosa con ristorazione in loco per tutto il giorno e un concerto la sera.

Espanol :

Mercado de primavera con artesanía, plantas y flores locales, acompañado de una oferta gastronómica, una venta de casas y diversos eventos. Un ambiente festivo con catering in situ durante todo el día y un concierto por la noche.

L’événement Marché de Printemps à Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Vallée de la Dordogne