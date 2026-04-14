Marché de Printemps Abergement-le-Petit
Marché de Printemps Abergement-le-Petit lundi 25 mai 2026.
Abergement-le-Petit
Marché de Printemps
Place de la Mairie Abergement-le-Petit Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 16:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Produits locaux et artisanat local
Tombola, animations musicales
Buvette, frites et barbecue sur place
Organisateur association Les Tilleuls d’Abergement-le-Petit .
Place de la Mairie Abergement-le-Petit 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 39 10 mairie.petit.abergement.39@wanadoo.fr
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English : Marché de Printemps
L’événement Marché de Printemps Abergement-le-Petit a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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