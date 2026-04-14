Abergement-le-Petit

Marché de Printemps

Place de la Mairie Abergement-le-Petit Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 16:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Produits locaux et artisanat local

Tombola, animations musicales

Buvette, frites et barbecue sur place

Organisateur association Les Tilleuls d’Abergement-le-Petit .

Place de la Mairie Abergement-le-Petit 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 39 10 mairie.petit.abergement.39@wanadoo.fr

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English : Marché de Printemps

L’événement Marché de Printemps Abergement-le-Petit a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA