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Marché de Printemps Abergement-le-Petit

Marché de Printemps Abergement-le-Petit lundi 25 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 39800 Abergement-le-Petit

Département : Jura

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Abergement-le-Petit

Marché de Printemps

Place de la Mairie Abergement-le-Petit Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 16:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Produits locaux et artisanat local
Tombola, animations musicales
Buvette, frites et barbecue sur place

Organisateur association Les Tilleuls d’Abergement-le-Petit   .

Place de la Mairie Abergement-le-Petit 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 39 10  mairie.petit.abergement.39@wanadoo.fr

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English : Marché de Printemps

L’événement Marché de Printemps Abergement-le-Petit a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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