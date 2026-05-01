Saint-Pern

Marché de printemps au pressoir

2 Place de la Poste Saint-Pern Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:30:00

fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le printemps au pressoir revient de 8h30 à 13h, à la Bouche qui rit du pressoir.

Venez flâner entre les stands et découvrir des produits locaux et artisanaux

– bières

– glaces

– légumes

– miel

– pains

– vins nature

– fleurs et plants

– savons et cosmétiques

– bijoux, poterie, cuir, déco… et plein de gourmandises !

Au programme

Animation musicale avec le trio My Little Cabbage

Balades en calèche et sur le sentier de la biodiversité

Buvette et galette saucisse le midi .

2 Place de la Poste Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 66 81 52

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English :

L’événement Marché de printemps au pressoir Saint-Pern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN