Marché de printemps au pressoir Saint-Pern
Marché de printemps au pressoir Saint-Pern samedi 9 mai 2026.
Saint-Pern
Marché de printemps au pressoir
2 Place de la Poste Saint-Pern Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:30:00
fin : 2026-05-09 13:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le printemps au pressoir revient de 8h30 à 13h, à la Bouche qui rit du pressoir.
Venez flâner entre les stands et découvrir des produits locaux et artisanaux
– bières
– glaces
– légumes
– miel
– pains
– vins nature
– fleurs et plants
– savons et cosmétiques
– bijoux, poterie, cuir, déco… et plein de gourmandises !
Au programme
Animation musicale avec le trio My Little Cabbage
Balades en calèche et sur le sentier de la biodiversité
Buvette et galette saucisse le midi .
2 Place de la Poste Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 66 81 52
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English :
L’événement Marché de printemps au pressoir Saint-Pern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN