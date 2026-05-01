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Marché de printemps au pressoir Saint-Pern

Marché de printemps au pressoir Saint-Pern samedi 9 mai 2026.

Adresse : 2 Place de la Poste

Ville : 35190 Saint-Pern

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Pern

Marché de printemps au pressoir

2 Place de la Poste Saint-Pern Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:30:00
fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Le printemps au pressoir revient de 8h30 à 13h, à la Bouche qui rit du pressoir.

Venez flâner entre les stands et découvrir des produits locaux et artisanaux
– bières
– glaces
– légumes
– miel
– pains
– vins nature
– fleurs et plants
– savons et cosmétiques
– bijoux, poterie, cuir, déco… et plein de gourmandises !

Au programme
Animation musicale avec le trio My Little Cabbage
Balades en calèche et sur le sentier de la biodiversité
Buvette et galette saucisse le midi   .

2 Place de la Poste Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 66 81 52 

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English :

L’événement Marché de printemps au pressoir Saint-Pern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN