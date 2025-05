Marché de printemps – Beynac, 24 mai 2025 10:00, Beynac.

Haute-Vienne

Marché de printemps Beynac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La commune de Beynac et l’association « Apprendre pour vivre mieux » organisent un marché de Printemps toute la journée près et dans la salle polyvalente. Une exposition-vente d’artisanat africain, des créations artisanales, de la vente de produits régionaux; un vide-greniers et un vide-dressing seront proposés aux visiteurs.

Présence de foodtrucks pour se restaurer, crêpes et buvette.

Une belle journée en perspective à Beynac ! .

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 24 92

English : Marché de printemps

German : Marché de printemps

Italiano :

Espanol : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Beynac a été mis à jour le 2025-05-06 par OT Val de Vienne