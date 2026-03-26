Marché de printemps Jardin Potager Bonnétable

Marché de printemps

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Horticulteurs, producteurs et artisans locaux retrouvez tous nos exposants pour ce marché printanier !

Artisanat local, vente de végétaux, présence de la LPO, de l’Entente Avicole Sarthoise, fodd truck, produits locaux, jeux, démonstrations, buvette…

Déambulation de la Batucada Les Sourdingues à 14h30 et à 16h.

Programme complet et liste des exposants disponibles sur la page Facebook du Jardin Potager

Jardin Potager de Bonnétalbe Gratuit, de 9h30 à 18h .

Jardin Potager 1 rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34 c.nos@mainesaosnois.fr

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English :

Horticulturists, local producers and craftsmen: meet all our exhibitors for this spring market!

L’événement Marché de printemps Bonnétable a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72