Marché de printemps Salle La Broglienne Bressuire

Marché de printemps

Salle La Broglienne BREUIL-CHAUSSEE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le marché de printemps de l’école de Breuil-Chaussée est de retour pour sa 3ème édition, avec la présence de producteurs, artisans et créateurs locaux.

Un événement organisé par l’APEL, pour soutenir les projets et les activités des enfants de l’école. .

Salle La Broglienne BREUIL-CHAUSSEE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 13 65

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English :

L’événement Marché de printemps Bressuire a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Bocage Bressuirais