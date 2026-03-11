Marché de Printemps Broquiès
Marché de Printemps Broquiès dimanche 5 avril 2026.
Marché de Printemps
Broquiès Aveyron
Tarif : – –
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Venez à la rencontre de créateurs et producteurs locaux !
Rendez-vous le 5 avril à partir de 9h à Broquiès pour le marché de printemps, vous aurez l’occasion d’y rencontrer des producteurs et créateurs locaux.
Participez à 16h à une chasse aux œufs à 16h.
Buvette et restauration sur place. .
Broquiès 12480 Aveyron Occitanie lessentiersdelart12480@gmail.com
English :
Come and meet local creators and producers!
