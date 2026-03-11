Marché de Printemps

Broquiès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez à la rencontre de créateurs et producteurs locaux !

Rendez-vous le 5 avril à partir de 9h à Broquiès pour le marché de printemps, vous aurez l’occasion d’y rencontrer des producteurs et créateurs locaux.

Participez à 16h à une chasse aux œufs à 16h.

Buvette et restauration sur place. .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie lessentiersdelart12480@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet local creators and producers!

L’événement Marché de Printemps Broquiès a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)