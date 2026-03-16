Marche de printemps

2010 ROUTE DE NANCY Ceintrey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Les serres Duval sont heureuses de vous convier à leur traditionnel marché de printemps le dimanche 26 avril de 9h à 18h.

Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir une trentaine d’exposants,

visiter les serres parées de milliers de plants de fleurs et de légumes.

Vous pourrez également vous restaurer ou participer à des ateliers.

De jolies surprises vous attendent! Alors à vos agendas!Tout public

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2010 ROUTE DE NANCY Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 75 54 73 duvalhorticulture@gmail.com

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English :

The Duval greenhouses are delighted to invite you to their traditional spring market on Sunday April 26 from 9am to 6pm.

This will be an opportunity to discover or rediscover some thirty exhibitors,

visit the greenhouses decorated with thousands of flower and vegetable plants.

You’ll also be able to eat and take part in workshops.

A host of surprises await you! So mark your calendars!

L’événement Marche de printemps Ceintrey a été mis à jour le 2026-03-16 par OT DU PAYS DU SAINTOIS