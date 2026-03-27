Marché de Printemps

Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

3ème édition du marché de printemps, organisé par l’association Les Modèles Volants de Contrisson.

Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.Tout public

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Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 37 24 15 82

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English :

3rd edition of the spring market, organized by the association Les Modèles Volants de Contrisson.

Free admission. Refreshments and catering on site.

L’événement Marché de Printemps Contrisson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SUD MEUSE