Marché de Printemps Contrisson

Marché de Printemps Contrisson 2026-04-12

Marché de Printemps Contrisson dimanche 12 avril 2026.

Marché de Printemps

Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

3ème édition du marché de printemps, organisé par l’association Les Modèles Volants de Contrisson.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.Tout public
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Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 37 24 15 82 

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English :

3rd edition of the spring market, organized by the association Les Modèles Volants de Contrisson.
Free admission. Refreshments and catering on site.

L’événement Marché de Printemps Contrisson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SUD MEUSE

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