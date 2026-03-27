Marché de Printemps Contrisson
Marché de Printemps Contrisson dimanche 12 avril 2026.
Marché de Printemps
Contrisson Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
3ème édition du marché de printemps, organisé par l’association Les Modèles Volants de Contrisson.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 37 24 15 82
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English :
3rd edition of the spring market, organized by the association Les Modèles Volants de Contrisson.
Free admission. Refreshments and catering on site.
L’événement Marché de Printemps Contrisson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SUD MEUSE
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