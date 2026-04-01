Marché de Printemps Courseulles-sur-Mer

Marché de Printemps

Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Près de 51 créateurs, artisans, artistes et producteurs locaux seront au rendez-vous pour vous proposer des produits 100 % artisanaux et issus du terroir

Marché de Printemps

Avis aux amateurs de produits artisanaux et de créations uniques le Marché de Printemps fait son grand retour le dimanche 12 avril, de 10h à 18h, sur la place du Marché.

Pour cette 6ème édition, près de 51 créateurs, artisans, artistes et producteurs locaux seront au rendez-vous pour vous proposer des produits 100 % artisanaux et issus du terroir.

Venez découvrir différentes créations mettant à l’honneur un savoir-faire 100 % normand bijoux, céramiques, produits gourmands, art, créations originales et bien d’autres trésors à dénicher…

Une belle occasion de flâner, de rencontrer des passionnés et, pourquoi pas, de vous faire plaisir ou de gâter vos proches.

Liste des Commerçants

Amandine ANDRE Création de vêtements et d’accessoires

• Michel BAUDE Peintures marines de la région

• Galane BEAUX-STEINER Création de bijoux en micro-macramé accessoirisés.

• Quentin BIREE Cidre, jus de pomme, bières et jus pétillant

• Monique BLANCHET Bijoux faits-main en perles, bracelets, colliers, boucle d’oreille et textile

• Catherine BLANQUET Sels aux plantes, vinaigres et pâtes de fruits

• Céline BLIEKAST Bijoux en pate polymère

• Isabelle BOSCHER Cartes vintage par thème

• Kivin BOUQUELLOEN Création de cadres et de coussins brodés

• Gilles BOURG Tableaux de Courseulles

• Martine BUREL Bijoux et serre-têtes en tissus, encens naturels, tote-bags et pochettes

• Sandrine CHAILLOUX Produits à l’ortie, thé, infusions, soupe…

• Catherine CHRETIEN Bijoux au crochet d’art (dentelle)

• Isabelle CLUZET Création de cabas à partir d’anciennes toiles de jute pour le transport agricole

• Charlotte COESNON Textiles cousus mains (pull, gilet, gilet sans manche, sacs…)

• Evelyne COSSON Objets réalisés en paille

• Celine DELAMARE Bijoux en peinture sur supports (style ancien)

• Sylvie DEMEY Bijoux en pâte polymère créés et réalisés entièrement à la main et bijoux en tissus brodés

• Valérie FONTAINE Gravures et découpes laser personnalisables

• Sylvie FREMONT Créations de perles en argile polymère déclinées en bijoux

• Brigitte GAIGNARD Créations de mosaïques (dessous de plats, tableaux, horloges…)

• Gilles GAVARD Ceintures, pochettes, portes monnaie, bourses, bracelets, porte-clés, barrettes…

• Sabrina GLINEL Création de compositions florales en cire végétale

• Marie GREGORI Blousons customisés, gilets, casquettes, chapeaux, sacs…

• Yohann HEBERT Objets en faïence décoratifs et utilitaires, fleurs, vases, oiseaux, nichoirs, objets décos

• Cécile JACOB Bijoux modelés, cuits, poncés, résinés et assemblés à la main en argile polymère

• Alexia LATIRE bijoux assemblés à la main, avec des pierres naturelles, des perles d’eau douce, en nacre et en résine, gravures personnalisées sur médaille

• Loise LE DUC Créations artisanales en faïence

• Godefroy LE PECHEUR Création artisanale de Calvados et de sirop d’Erable

• Sylvie LEBOUCHER Charlottes alimentaires, lingettes démaquillantes, sacs à vrac, tote bags, sacs banane…

• Samantha LEVERNIEUX Cookies fait maison

• Sophie LIENART Accessoires en tissus d’ameublement (sacs, porte-clés, trousses, vides poches…)

• Alain LOPES ANTUNES Crêpes, galettes de sarrasin et sodas

• Isabelle MARTEAU CLUZET Cabas en toile de jute ancienne

• Nathalie MARTIN Créations sur macramé (sacs à main et décorations murales)

• Marine MELLIER Accessoires de couture bananes, étuis à lunettes, cotons lavables, protèges carnets de santé…

• Laurie MIGNON Bougies en cire végétale de soja

• Florence NEZAN Création d’accessoires (sacs) en réutilisant des vêtements

• Séverine PALLIERE Tableaux, objets, décos, bijoux, mugs, marques pages et aimants

• Isabelle PERUS Bijoux en tissus wax, portes encens, encens et sacs en tissus

• Antoine PERUS Papier d’art d’illustrations (faune normande)

• Anne-Sophie PICARD Vêtements et accessoires en tissu wax

• Nathalie PLADEAU Vente de pierres semi-précieuses en pendentifs, boucles d’oreilles et bracelets personnalisés

• Fanny RICHARD Confitures, gelées, vinaigres, biscuits…

• Liliane ROUILLE Décorations d’intérieure

• Caroline SUDRE Modelages et vaisselles en céramique

• Nathan THIERRY Chocolats, confitures et pralinés

• Jacques VAULTIER Tournages bois et tableaux en sable

• Manon VINOT LETTY Bijoux assemblés à la main, coquillages et perles d’eau douce

• Véronique WOURLOD Vêtements, chaussons et sacs

• Erika ZIDDIN Gravures sur bois .

Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 17

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English : Marché de Printemps

Nearly 51 local designers, craftspeople, artists and producers will be on hand to offer you 100% local and artisanal products.

L’événement Marché de Printemps Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre