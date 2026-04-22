Vœuil-et-Giget

Marché de Printemps de Voueil-et-Giget

Place de la Mairie Vœuil-et-Giget Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comme tous les ans, le 1er Mai, l’association Voeuil en fête vous propose le marché de printemps avec son traditionnel brin d’aillet le matin !



Nombreux exposants, animations, restauration et buvette sur place toute la journée

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Place de la Mairie Vœuil-et-Giget 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine voeuilenfete@outlook.com

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English :

Every year on May 1, the Voeuil en fête association holds its spring market with the traditional morning brin d’aillet!



Numerous exhibitors, entertainment, food and refreshments on site all day long

L’événement Marché de Printemps de Voueil-et-Giget Vœuil-et-Giget a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême