Marché de printemps des élèves en bac pro MCV du lycée Romain Rolland Salle Romain Rolland Mairie Clamecy vendredi 3 avril 2026.
Salle Romain Rolland Mairie Place du 19 Août Clamecy Nièvre
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03 21:00:00
2026-04-03
Les élèves en bac pro MCV du lycée Romain Rolland organisent un marché de printemps Stands de commerçants de Clamecy (prêt à porter, lecture…), défilé de mode Vente de nourriture sur place .
Salle Romain Rolland Mairie Place du 19 Août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 57 00
