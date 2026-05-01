Marche de printemps Diebling
Marche de printemps Diebling lundi 25 mai 2026.
Diebling
Marche de printemps
Diebling Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
L’Association le sourire de Cloé organise une marche de printemps à l’Étang de Diebling. Deux parcours vous sont proposés 5km e 10km au prix de 3€. Restauration sur place ou sur réservation avant le 18 mai pour un Fleischkase et crudités au prix de 12€.Tout public
3 .
Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 7 71 81 53 21
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English :
The Le sourire de Cloé association is organizing a spring walk to the Diebling lake. Two routes are available: 5km and 10km at a cost of 3? Catering on site or by reservation before May 18 for Fleischkase et crudités priced at 12?
L’événement Marche de printemps Diebling a été mis à jour le 2026-05-18 par FORBACH TOURISME