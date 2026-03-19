Marche de printemps

Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

2 circuits 10km et 5km. Gilet jaune recommandé.



Marche 4€ collation comprise

Marche + Repas 18€

Repas servis où à emporter sur réservation 15€ jusqu’au 12 avril

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Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr

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English :

2 circuits, 10km and 5km. Yellow vests recommended.



Walk 4? snack included

Walk + meal 18?

Meals served or to take away on reservation 15? until April 12

L’événement Marche de printemps Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire