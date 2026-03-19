Marche de printemps Dompierre-sur-Besbre
Marche de printemps Dompierre-sur-Besbre dimanche 19 avril 2026.
Marche de printemps
Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
2 circuits 10km et 5km. Gilet jaune recommandé.
Marche 4€ collation comprise
Marche + Repas 18€
Repas servis où à emporter sur réservation 15€ jusqu’au 12 avril
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Espace Boudeville Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 37 18 36 patrick.gautier0982@orange.fr
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English :
2 circuits, 10km and 5km. Yellow vests recommended.
Walk 4? snack included
Walk + meal 18?
Meals served or to take away on reservation 15? until April 12
L’événement Marche de printemps Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire