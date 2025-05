Marché de Printemps – EHPAD les Bruyeres Épinal, 17 mai 2025 10:00, Épinal.

Vosges

Marché de Printemps EHPAD les Bruyeres 9 rue de courcy Épinal Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

L’association « Les Tourmalines » est heureuse de vous convier à son MARCHÉ DE PRINTEMPS.

Avec plus de 20 stands d’artisans locaux, vous pourrez passer une belle journée en notre compagnie et trouver sans aucun doute, de jolies créations !

Le groupe folklorique « Les Pinaudrés » enchantera notre après-midi avec plusieurs passages et vous pourrez vous restaurer sur place !

Notre association à pour but de promouvoir les animations en EHPAD afin de rompre l’isolement de nos habitants et s’ouvrir sur l’extérieur ! venez nombreuxTout public

English :

The « Les Tourmalines » association is delighted to invite you to its SPRING MARKET.

With over 20 stalls from local artisans, you’ll be able to spend a lovely day in our company, and no doubt find some lovely creations!

The folk group « Les Pinaudrés » will delight our afternoon with several performances, and you’ll be able to eat on site!

The aim of our association is to promote activities in EHPAD, to break the isolation of our residents and open up to the outside world!

German :

Der Verein « Les Tourmalines » freut sich, Sie zu seinem Frühlingsmarkt einladen zu können.

Mit über 20 Ständen lokaler Kunsthandwerker können Sie einen schönen Tag in unserer Gesellschaft verbringen und zweifellos hübsche Kreationen finden!

Die Folkloregruppe « Les Pinaudrés » wird unseren Nachmittag mit mehreren Auftritten verzaubern und Sie können sich vor Ort verpflegen!

Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Animationen in Altenheimen zu fördern, um die Isolation unserer Bewohner zu durchbrechen und sich nach außen hin zu öffnen!

Italiano :

L’associazione « Les Tourmalines » è lieta di invitarvi al suo MERCATO DI PRIMAVERA.

Con più di 20 bancarelle di artigiani locali, potrete trascorrere una bella giornata in nostra compagnia e trovare senza dubbio delle belle creazioni!

Il gruppo folkloristico « Les Pinaudrés » vi delizierà con diversi spettacoli e potrete mangiare sul posto!

L’obiettivo della nostra associazione è quello di promuovere attività nelle EHPAD (case di riposo) per rompere l’isolamento dei nostri residenti e aprirsi al mondo esterno!

Espanol :

La asociación « Les Tourmalines » tiene el placer de invitarle a su MERCADO DE PRIMAVERA.

Con más de 20 puestos de artesanos locales, podrá pasar un agradable día en nuestra compañía y, sin duda, ¡encontrará preciosas creaciones!

El grupo folclórico « Les Pinaudrés » le deleitará con varias actuaciones, ¡y podrá comer in situ!

El objetivo de nuestra asociación es promover actividades en las residencias de ancianos para romper el aislamiento de nuestros residentes y abrirlos al mundo exterior

L’événement Marché de Printemps Épinal a été mis à jour le 2025-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION