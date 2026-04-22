Marché de printemps et foire aux plants Salon-la-Tour
Marché de printemps et foire aux plants Salon-la-Tour vendredi 8 mai 2026.
Salon-la-Tour
Marché de printemps et foire aux plants
Salon-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Marché de Printemps, artisanat et foire aux plants, organisés par le Club Détente et Créations.
Stands gourmands à découvrir. .
Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 33 50 15
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English : Marché de printemps et foire aux plants
L’événement Marché de printemps et foire aux plants Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze