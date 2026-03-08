Marché de printemps et vide-greniers Anzême

Marché de printemps et vide-greniers

Le Bourg Anzême Creuse

Vide-greniers et marché.
Animation Patrick Marais.
Buvette et snack
Tir à l’arc
Concert de variété français et anglophone avec Sophie Heartist et Rosie Sing   .

Le Bourg Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 94 66 

