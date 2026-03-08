Marché de printemps et vide-greniers Anzême
Marché de printemps et vide-greniers Anzême dimanche 12 avril 2026.
Marché de printemps et vide-greniers
Le Bourg Anzême Creuse
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Vide-greniers et marché.
Animation Patrick Marais.
Buvette et snack
Tir à l’arc
Concert de variété français et anglophone avec Sophie Heartist et Rosie Sing .
Le Bourg Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 94 66
English : Marché de printemps et vide-greniers
