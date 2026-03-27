Marché de Printemps Haguenau
Marché de Printemps Haguenau samedi 28 mars 2026.
Marché de Printemps
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Créations artisanales sur le thème de Pâques et du printemps. Dans le cadre de la 10e édition du Sandhaas Spring.
Créations artisanales sur le thème de Pâques et du printemps. Dans le cadre de la 10e édition du Sandhaas Spring. 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41
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English :
Artisanal creations on the theme of Easter and spring. As part of the 10th Sandhaas Spring.
L’événement Marché de Printemps Haguenau a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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