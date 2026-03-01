Marché de printemps RUE BASSE Lagarde

Marché de printemps

RUE BASSE PORT DE PLAISANCE Lagarde Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le foyer rural de LAGARDE en partenariat avec NAVIG FRANCE organise son marché de printemps sur le port de plaisance de LAGARDE.

Producteur locaux, sculpture sur bois et métaux etc.

Des balades en bateaux sont offertes aux visiteurs.

Exposition de véhicules anciens auto et moto.

Buvette et restauration sur place.Tout public

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RUE BASSE PORT DE PLAISANCE Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 6 75 34 15 33

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English :

The LAGARDE Foyer Rural, in partnership with NAVIG FRANCE, organizes its spring market at the LAGARDE marina.

Local producers, wood and metal sculptors, etc.

Boat rides are offered to visitors.

Exhibition of vintage cars and motorcycles.

Refreshments and catering on site.

L’événement Marché de printemps Lagarde a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS