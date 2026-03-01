Marché de printemps

Lamblore Eure-et-Loir

2026-03-07 09:00:00

2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

La municipalité de Lamblore met en place son marché de printemps (producteurs et artisans locaux) sur le parking de la salle polyvalente de la commune. Des animations seront mises en place pour occuper les plus jeunes et vous aurez la possibilité d’acheter des arbres et des fleurs. Entrée libre et gratuite pour le public alors n’hésitez pas ! .

2 Le Bourg Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

The municipality of Lamblore is staging its spring market (local producers and craftsmen) in the parking lot of the village hall. There will be entertainment for youngsters, and you’ll be able to buy trees and flowers. Free admission.

