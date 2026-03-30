Marché de Printemps Langres
Marché de Printemps Langres samedi 18 avril 2026.
Marché de Printemps
Place Jenson Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Tout public
Artisans & Producteurs du Made in Pays de Langres
Démonstrations artisanales & Savoir-Faire
Buvette & restauration sur place .
Place Jenson Langres 52200 Haute-Marne Grand Est boutique.mipl@gmail.com
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English :
L’événement Marché de Printemps Langres a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne du Pays de Langres
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