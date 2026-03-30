Marché de Printemps Langres

Marché de Printemps Place Jenson Langres 2026-04-18

Marché de Printemps Langres samedi 18 avril 2026.

Marché de Printemps

Place Jenson Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Tout public
Artisans & Producteurs du Made in Pays de Langres
Démonstrations artisanales & Savoir-Faire
Buvette & restauration sur place   .

Place Jenson Langres 52200 Haute-Marne Grand Est   boutique.mipl@gmail.com

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English :

L’événement Marché de Printemps Langres a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne du Pays de Langres

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