Les Adjots

Marché de printemps

Salle des fêtes Les Adjots Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Marché réunissant artisans et producteurs.

Randonnée pédestre 7 et 13 km.

Petite restauration (apporter ses couverts)

.

Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25

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English :

Market with artisans and producers.

7 and 13 km hikes.

Light refreshments (bring your own cutlery)

L’événement Marché de printemps Les Adjots a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente