Marché de printemps Les Adjots
Marché de printemps Les Adjots dimanche 26 avril 2026.
Les Adjots
Marché de printemps
Salle des fêtes Les Adjots Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Marché réunissant artisans et producteurs.
Randonnée pédestre 7 et 13 km.
Petite restauration (apporter ses couverts)
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Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25
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English :
Market with artisans and producers.
7 and 13 km hikes.
Light refreshments (bring your own cutlery)
L’événement Marché de printemps Les Adjots a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente