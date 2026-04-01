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Marché de printemps Les Adjots

Marché de printemps Les Adjots dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 16700 Les Adjots

Département : Charente

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Les Adjots

Marché de printemps

Salle des fêtes Les Adjots Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Marché réunissant artisans et producteurs.
Randonnée pédestre 7 et 13 km.
Petite restauration (apporter ses couverts)
  .

Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25 

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English :

Market with artisans and producers.
7 and 13 km hikes.
Light refreshments (bring your own cutlery)

L’événement Marché de printemps Les Adjots a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente